Шойгу поручил удвоить производство высокоточных ракет

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил вдвое нарастить производство высокоточных средств поражения. Глава военного ведомства отметил, что у предприятия есть для этого все необходимые резервы, сообщает Минобороны РФ.

Руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Также министры были представлены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого ВС России.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», – говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство. «Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – сказал Шойгу.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа по производству и поставкам вооружений и военной техники в 2023 году в полном объеме.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2023 году объемы гособоронзаказа будут увеличены в 1,5 раза. По его словам, в прошлом году уровень выполнения гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники достиг 91%.

Москва, Наталья Петрова

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