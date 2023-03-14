В России упростят процедуру признания военных пропавшими без вести и погибшими

В Госдуму внесены законопроекты об упрощении процедуры признания военнослужащих пропавшими без вести и погибшими. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму», – написал Турчак в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по действующим нормам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.

По словам Турчака, для признания бойца погибшим будет достаточно заявления командира, видевшего момент гибели. «Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд», – уточнил политик.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. Данный порядок распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак.

По его словам, проблема обсуждалась в ходе встреч с родными погибших бойцов, на заседаниях группы по вопросам СВО и была отражена в первом докладе президенту России.

«В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», – отметил Турчак. Он рассчитывает, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно.

Москва, Наталья Петрова

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