Кремль о рассылке повесток в регионах: «Все данные нужно уточнять»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о выдаче гражданам повесток в военкоматы в регионах. Он заявил, что вручение повесток для уточнения данных это обычная практика и о новой волне мобилизации речи не идет.
«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», – сказал Песков, отметив, что никаких обсуждений на счет второй волны мобилизации не ведется.
Ранее появились сообщения, что жителям Липецкой, Пензенской и Воронежской областей и ряда других регионов начали вручать повестки в военкоматы. Власти Липецкой области заявили, что это нужно для уточнения персональных данных. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко. По его словам, необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки.
В военкомате Пензенской области уточнили, что проводится уточнение личных данных. «Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки – шестидневные и на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе – 30-дневные с офицерами», – добавили там (цитата по РИА «Новости»). В среду в соцсетях местные жители сообщили, что жителям региона «разносят повестки в военкомат», но в документах не уточняется, с какой целью нужно явиттся в военный комиссариат.
Накануне о вручении повесток для актуализации данных воинского учета сообщило правительство Воронежской области.
Надо отметить, что накануне пресс-секретарь президента РФ уже заявлял, что новая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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