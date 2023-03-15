Кремль о рассылке повесток в регионах: «Все данные нужно уточнять»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о выдаче гражданам повесток в военкоматы в регионах. Он заявил, что вручение повесток для уточнения данных это обычная практика и о новой волне мобилизации речи не идет.

«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», – сказал Песков, отметив, что никаких обсуждений на счет второй волны мобилизации не ведется.

Ранее появились сообщения, что жителям Липецкой, Пензенской и Воронежской областей и ряда других регионов начали вручать повестки в военкоматы. Власти Липецкой области заявили, что это нужно для уточнения персональных данных. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко. По его словам, необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки.

В военкомате Пензенской области уточнили, что проводится уточнение личных данных. «Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки – шестидневные и на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе – 30-дневные с офицерами», – добавили там (цитата по РИА «Новости»). В среду в соцсетях местные жители сообщили, что жителям региона «разносят повестки в военкомат», но в документах не уточняется, с какой целью нужно явиттся в военный комиссариат.

Накануне о вручении повесток для актуализации данных воинского учета сообщило правительство Воронежской области.

Надо отметить, что накануне пресс-секретарь президента РФ уже заявлял, что новая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Москва, Наталья Петрова

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