Словакия отложила вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29

Правительство Словакии отложило решение вопроса о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Возможность отправки самолетов киевскому режиму обсуждалась «неофициально», заявил министр обороны страны Ярослав Надь.

«Вопрос о безвозмездной передаче МиГов сегодня вообще не стоял в повестке дня правительства, официально он вообще не обсуждался», – приводит его слова телеканал ТА3.

Министр подтвердил, что несколько самолетов, если и попадут на Украину, смогут служить лишь источником запчастей, поскольку они неисправны.

Словакия владеет 11 истребителями МиГ-29, полученными от России в 1990-х годах в счет долга со времен СССР. Один борт останется в стране и займет место в музее, остальные могут передать Киеву.

Киев все активнее просит у союзников не только оружие и боеприпасы, но и танки, самолеты. Группа сенаторов США направила в Пентагон письмо с требованием проработать вопрос предоставления киевскому режиму истребителей F-16. Политики убеждены, что ситуация на Украине дает Штатам «возможность изменить правила игры на поле боя».

Братислава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»