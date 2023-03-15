Сенаторы США призвал Пентагон решить вопрос с отправкой F-16 Киеву

Группа сенаторов США из обеих партий направила в Пентагон письмо с требованием проработать вопрос предоставления киевскому режиму истребителей F-16. Политики убеждены, что ситуация на Украине дает Штатам «возможность изменить правила игры на поле боя», пишет Politico со ссылкой на письмо.

Восемь сенаторов обратились напрямую к министру обороны Ллойду Остину и потребовали назвать причины, которые тормозят поставки военных самолетов на Украину. Пентагон должен дать ответ до конца недели.

У главы Минобороны также запросили данные о том, как скоро украинские пилоты смогут научиться летать на F-16 и высоко ли киевские чиновники оценивают мощь американских самолетов. Также сенаторы спросили, какие факторы должны сложиться для успешной передачи истребителей Украине.

«Считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16. Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя», – говорится в письме.

Белый дом объявил партнерам, что не будет возражать против поставок боевых самолетов на Украину: «Мы будем приветствовать это». Сам же Вашингтон отложил вопрос отправки истребителей «на потом».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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