Путин: оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее тех, кто уехал

Президент России Владимир Путин считает, что оставшиеся в РФ бизнесмены «оказались умнее, энергичнее, эффективнее» тех, кто уехал и дает рекомендации недоброжелателям страны.

«Мы с вами знаем, так, по-семейному, скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный», – сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском доме музыки.

Президент отметил наличие больших возможностей для предпринимателей в России – нельзя это упустить на тот случай, если ушедшие западные компании захотят вернуться.

«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний», – сказал Путин. Он убежден, что «своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра». «Это верно, как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – добавил президент.

Впрочем, отметил он, «еще предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями».

«Количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс», – указал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что система управления, как в государстве, так и в бизнесе, должна выйти на качественно новый уровень. «И в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных», – призвал Путин.

Глава государства пообещал оказать поддержку бизнесу, который нацелен на стратегическое развитие внутри страны.

Путин также заявил, что ответственный бизнес должен не прятать активы в офшоры, а вкладываться в развитие и благополучие региона. Президент подчеркнул, что ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивное, культурные объекты, передает «Прайм».

Глава государства предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний, где они отразят участие в социальных проектах. «Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона – для своей страны», – сказал Путин, отметив, что «это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»