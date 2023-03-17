Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, информирует пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», – говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями «в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене».
По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина. Как заявил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу, визит китайского лидера Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, «будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и КНР», передает ТАСС.
По его словам, Си Цзиньпин проведет с Владимиром Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, отметили в МИД КНР. Поездку Си Цзиньпина в Россию в Пекине назвали «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в продвижении переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, президент России в конце декабря прошлого года пригласил Си Цзиньпина приехать с государственным визитом в Москву весной 2023 года во время онлайн-переговоров.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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