Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге в пятницу, 17 марта, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Международного уголовного суда, в частности, говорится: «Суд считает, что российский президент, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Российскую Федерацию. Есть достаточные основания полагать, что господин Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления. Президент России не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение и которые находились под его эффективной властью и контролем».

Детскому омбудсмену при президентеРФ Марии Львовой-Беловой выдвинуты аналогичные обвинения, что и российскому президенту.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не является участником Международного уголовного суда и не признает его компетенцию.

Гаага, Иван Бабурин

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