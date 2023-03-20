Медведев пригрозил гиперзвуковым «Ониксом» суду в Гааге

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Он заявил об «окончательном обрушении системы международного права», которая и раньше была «не особо эффективной». Медведев счел нулевой эффективность деятельности МУС, отметив, что «все ходят под Богом и ракетами». При этом он допустил возможность представить «точечное применение» гиперзвуковой ракеты «Оникс» с российского корабля по зданию МУС в Гааге.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы», – написал Медведев в своем телеграм-канале. По его мнению, МУС – «убогая международная организация, а не население страны НАТО».

«Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет», – констатировал Медведев, посоветовав судьям «внимательно смотрите в небо».

Зампред Совбеза России также выразил мнение, что «почти нулевой авторитет» Международного уголовного суда был убит, когда суд «обгадился по полной и ничего не смог сделать» для расследования преступлений США в Афганистане и Ираке.

«Вот возьмем этот говенный, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для «правосудия». Остальные вообще не стоят упоминания», – отметил Медведев.

Политик заявил, что решение международного суда «судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны», было принято после поступившей «максимально жесткой вводной из того же Пиндостана».

«Понятно, что практической ценности никакой <…>, в вот последствия для международного права будут чудовищные», – предупредил Медведев. По его мнению, «теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой», в «все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам».

«Наступает мрачный закат всей системы международных отношений», поскольку «доверие исчерпано», – заключил Медведев.

Москва, Наталья Петрова

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