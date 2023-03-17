Медведев на английском языке объяснил, как и где использовать ордер на арест Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина в пятницу, 17 марта, рассказал, как и где нужно использовать документ, выданный непризванной в России организацией.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать», – написал в своем англоязычном микроблоге в Twitter Медведев и разместил значок с изображением туалетной бумаги.

Ранее сегодня досудебная палата МУС в Гааге, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

Москва, Иван Бабурин

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