Суд в Гааге выразил «сожаление» Медведеву и Следкому РФ

В Международном уголовном суде в Гааге отреагировали на грозные слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и уголовное дело в отношении председателя и членов суда со стороны Следкома России по мотивам выдачи ордера на арест президента РФ.

Как сообщал «Новый День», ранее Медведев посоветовал судьям Гааги, выдавших ордер на арест российского лидера, «внимательно смотреть в небо».

При этом суд в своём ответе уклонился от упоминания имени президента РФ.

«Председательство Ассамблеи государств-участников Римского устава обращает внимание на угрозы в адрес Международного уголовного суда, а также на мероприятия, объявленные против его прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест в ситуации на Украине. Председательство Ассамблеи выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям, направленным на обеспечение ответственности за действия, запрещенные общим международным правом», – говорится в заявлении МУС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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