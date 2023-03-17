Кадыров: В Гааге считают, что дети должны были умереть под бомбами ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявил, что в Гааге считают спасение детей из-под бомб ВСУ депортацией, и что они должны были умереть.

В своем Telegram-канале Кадыров написал «Оказывается, жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны. Это не мое утверждение, так считает Международный уголовный суд в Гааге. И спасение детей Донбасса классифицируется ими как депортация».

«Я, конечно, всегда знал и говорил о том, что на Западе все хвосты поджали от страха перед ковбоями, но тут новость не странная, а, скорее, до смешного абсурдная: бомбить детей не преступление, а спасать их – депортация. За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом. Хотя что с вас взять?», – отметил глава Чечени.

Рамзан Кадыров также призвал «нормальных граждан Европы (нормальных во всех смыслах, психически здоровых, без тумана в голове и в штанах) взять ситуацию в руки и сменить эти марионеточные режимы. Постройте новые государства с чистыми доктринами без каких-то отклонений, меньшинств, прогибов под чужие амбиции, в которых Россия вам друг, а не враг. Вот тогда и не надо будет её бояться. А пока бойтесь. Да, чуть не забыл, можете хоть локти стереть, расписывая ваши ордера. Нам тут это погоду не меняет. Путин – НАШ ПРЕЗИДЕНТ! Россия – МОЩЬ!»

Грозный, Иван Бабурин

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