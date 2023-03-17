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Пятница, 17 марта 2023, 19:18 мск

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МИД РФ прокомментировал ордер, выданный на арест президента России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданный Международным уголовным судом в Гааге в пятницу, 17 марта, заявила, что решения этого суда для России являются «ничтожными»

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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