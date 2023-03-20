ЕС боится не собрать снарядов для Украины на миллиард евро

Страны Евросоюза обеспокоены, что не смогут собрать достаточно снарядов на выделенный для этого из Фонда мира миллиард евро. Членам ЕС предстоит обсуждение, можно ли пустить остаток средств на другие расходы, пишет Euractive со ссылкой на источники.

Стоимость всех переданных запасов может оказаться меньше целевой суммы. Размеры резервов вворужения – это конфиденциальная информация, которой страны ЕС не спешат делиться друг с другом. Но с учетом объемов военной помощи, уже переданной Киеву, на складах мало что осталось.

В связи с этим возникает новая сложность: что делать с невостребованной частью средств. Источники рассказали о предложении ряда стран установить специальный срок для целевого использования денег. Когда он закончится, остаток от миллиарда евро можно будет направить на другие цели, связанные с помощью Украине.

Глава европейской дпломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС выделить миллиард евро на военную помощь киевскому режиму. В итоге члены ЕС согласовали увеличение резерва Фонда мира, из которого финансируется закупка оружия для Украины, на 2,2 млрд евро.

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