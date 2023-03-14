ЕС увеличил фонд для военной помощи Киеву на 2 млрд евро

Евросоюз увеличил резерв Фонда мира на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд евро. Из этого источника финансируется закупка оружия для Украины.

«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности», – говорится в заявлении Совета ЕС.

В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может оплачивать поставки летальных вооружений из своего бюджета. Но может использовать по своему усмотрению средства межправительственного Европейского фонда мира, поскольку он является внебюджетным.

В марте страны ЕС согласовали совместные закупки боеприпасов для Украины на миллиард евро. Европа передаст Киеву все запасы со складов, а компенсацию затрат получит из фонда мира.

Брюссель, Наталья Рязанова

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