Боррель анонсировал новые поставки оружия Киеву за счет Фонда мира ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС представит новые предложения о поставках оружия Украине по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД стран альянса в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз «не может оплачивать поставки летальных вооружений из своего бюджета». Однако, подчеркнул Боррель, «Европейский фонд мира – это внебюджетный межправительственный фонд, и мы можем его использовать, как считаем нужным» (цитата по ТАСС).

Брюссель уже выделил по линии Европейского фонда мира 3,6 млрд евро на оплату военных поставок Украине, без учета тех, которые страны ЕС осуществляют напрямую на двусторонней основе.

Меж тем, глава Пентагона Ллойд Остин сегодня заявил, что западные страны должны предоставить Украине всю необходимую военную помощь для успешного весеннего контрнаступления ВСУ.

«Наша контактная группа заявляет, что <…> поможет Киеву удерживать преимущество в ходе весеннего контрнаступления. Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку. В частности, мы направим ресурсы на обучение украинских военных», – приводит слова министра обороны США ТАСС. Об этом Остин заявил на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая проходит в Брюсселе.

Глава Пентагона подчеркнул, что за год страны Запада передали Киеву летальное оружие на сумму почти в $50 млрд.

Позже, на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе Остин заявил, что в коалицию по поставкам танков Leopard на Украину вошли 8 стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что новые поставки Западом оружия Украине принципиально ничего не смогут изменить, они «могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания». Сорвать процесс достижения целей специальной военной операции не получится, убежден пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Брюссель, Наталья Петрова

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