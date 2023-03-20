Неформальное общение Путина с Си Цзиньпином продлилось более четырех часов

Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, длившиеся четыре с половиной часа, завершились в Кремле, – передают СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что по завершении встречи президент России вышел на улицу проводить китайского коллегу.

«Они кратко пообщались у автомобиля и пожали руки на прощание», – сообщили в Кремле.

Как сообщает ТАСС, ранее сегодня, после прибытия председателя КНР в Кремль и общения «один на один», лидеры двух государств продолжили встречу за ужином, где в качестве основного блюда им были предложены «оленина с вишневым соусом и печорская нельма с овощами. Также на президентском столе присутствовала закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с растегаем, шербет из граната. Завершил ужин десерт «Павлова». Из напитков Путин и Си Цзиньпин были представлены вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское» 2020 года: «Восточный склон» и «Западный склон».

Официальная часть встречи лидеров двух стран пройдет во вторник, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце в 15:00 мск. Также во вторник у Си Цзиньпина запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Москва, Иван Бабурин

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