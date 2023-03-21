«Однополярный мир ушел в прошлое», – политологи оценили переговоры Путина и Си Цзиньпиня

Председатель КНР Си Цзиньпинь второй день находится с государственным визитом в России. Накануне он и Владимир Путин беседовали на протяжении четырех с половиной часов. По мнению экспертов, эта встреча имеет историческое значение и свидетельствует о начале нового периода в геополитике и о новом уровне взаимодействия России и Китая.

«Самое интересное в визите Си Цзиньпиня – то, что его последствия начали ощущаться еще до того, как самолет из Китая приземлился в Москве. Новый мир был сформирован в тот момент, когда стало точно известно, что этот визит будет, – считает политобозреватель Андрей Перла. – Можно констатировать, что вместо однополярного мира, который ушел в историю, появились два – тот, что остается под властью англосаксов, и свободный мир во главе с Россией и Китаем. Остальное – будет ли сейчас соглашение о военном сотрудничестве, или оно будет позже, и в какой форме, как будет развиваться экономическое сотрудничество – это уже подробности, главное произошло. Если все же говорить именно о заявлениях Си в Москве, то можно отметить его слова о президентских выборах в России в 2024 году. Он заявил Путину, что знает о выборах и уверен, что российский народ Путина поддержит. А значит, вопрос, будут ли последствия у желания Запада сменить политический режим в России, снят. То, что говорят на Западе, остается на Западе».

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин отмечает, что по итогам вчерашних переговоров Путина и Си можно говорить, что глобальное равновесие выстраивается. «Сейчас к этой встрече приковано внимание всего мира. Наши отношения с Китаем могут служить примером для других стран, и я думаю, что этот призыв многие услышали. Многие страны хотели бы вступить в БРИКС, а в скором времени число желающих резко увеличится. Россия – это партнер, с которым многие хотят выстраивать отношения. В этом смысл встречи Си и Путина: один плюс один – не равно два, это гораздо больше. На наших глазах вырастает новая коалиция», – заявил Анатолий Гагарин, добавив, что в обозримом будущем к БРИКС могут присоединиться Мексика и Иран. Заявление Си о его уверенности в победе Путина на президентских выборах 2024 года эксперт назвал «очень сильным». «Все мы знаем сдержанность и деликатность китайского руководителя. Он словами не бросается», – отметил Анатолий Гагарин.

Как уже сообщал «Новый День», неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длились четыре с половиной часа. Официальная часть встречи лидеров двух стран пройдет во вторник, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце в 15:00 мск. Также во вторник у Си Цзиньпина запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Москва, Евгения Вирачева

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