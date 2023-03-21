В ЕС задумались об увеличении Фонда мира на €3,5 млрд

Евросоюз планирует увеличить средства в Фонде мира, финансирующем поставки оружия на Украину, на 3,5 млрд евро до конца года. Министры иностранных дел и обороны членов ЕС обсудят этот вопрос на следующей встрече, заявил глава европейской липломатии Жозеп Боррель.

Намерение нарастить резерв фонда оформилось во время переговоров на уровне министров. Страны ЕС пока не договорились по этому вопросу, его обсудят на новой встрече. Один из основных пунктов для переговоров – на что будут потрачены деньги при увеличении Фонда, пишет Bloomberg.

ЕС уже решил увеличить размеры фонда на 2 млрд евро, всего до 7,979 млрд евро. 17 государств ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов. Так, в ближайшие 12 месяцев страны Европы планируют передать киевскому режиму миллион снарядов.

Москва, Наталья Рязанова

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