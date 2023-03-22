Экс-советник президента США: союз России и Китая опаснее конфликта на Украине

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве. Политик считает, что союз России и Китая создает для Запада реальную проблему, которая опаснее, чем украинский конфликт. Он призвал серьезно отнестись к созданию российско-китайского союза.

«И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», – заявил Болтон в интервью британской газете The Daily Telegraph (цитата по ТАСС). Более того, указал он, к Китаю и России могут присоединиться Иран и Северная Корея. «Нам необходимо относиться к этому серьезно», – подчеркнул экс-советник Трампа.

По мнению Болтона, Западу нужно пересмотреть концепцию сдерживания Китая, который, как полагает политик, «в целом представляет экзистенциальную угрозу», и прикладывать больше усилий для противостояния России. «Китай «становится угрозой как в ядерной сфере, так и в конвенциональной», – считает он.

Политик обвинил Китай в поддержке Москвы с самого начала специальной военной операции на Украине. Болтон допустил, что Пекин может наладить непрямые поставки оружия России при посредничестве Белоруссии или КНДР.

Сегодня, 22 марта, завершается трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпин в Россию. Лидер Китая прибыл в Москву 20 марта. Во вторник, 21 марта, он провел официальные переговоры с Владимиром Путиным. Председатель КНР заявил о готовности Пекина к дальнейшему углублению стратегического сотрудничества и партнерства с Москвой вне зависимости от изменений ситуации на международной арене. Он назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

Вашингтон, Наталья Петрова

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