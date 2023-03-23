Генсек НАТО призвал Запад готовиться к длительному конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада должны готовиться к затяжному конфликту на Украине, поскольку перспектив его урегулирования пока не видно. Такое заявление он сделал в интервью The Guardian.

Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение» и высказал мнение, что российское руководство «не планирует мира». В связи с этим он призвал западные страны нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и оружия. По его словам, «текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства».

Генсек НАТО также отметил, что военная помощь со стороны НАТО, которая сейчас оказывается Киеву, направлена на то, чтобы дать возможность Украине провести контрнаступление, передает ТАСС. Он добавил, что решение о поставках американских истребителей F-16 на Украину не принято. При этом Столтенберг вновь утверждал, что НАТО не является стороной конфликта, а военные решения принимает Киев.

Кроме того, глава альянса заявил, что Китай в своем желании способствовать урегулированию украинского конфликта должен «понять украинскую позицию» и «взаимодействовать напрямую» с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он упрекнул Пекин в том, что он не осудил действия России на Украине.

Ранее газета Politico сообщала, что США торопятся подготовить Украину к весеннему контрнаступлению, которое, как ожидают в Вашингтоне, Киев начнет к маю.

По сведениям немецкой газеты Bild, основным направлением готовящегося киевским режимом наступления станут Луганск и Запорожье. Целью ВСУ станет перерезание сухопутного коридора в Крым, сообщало издание со ссылкой на чиновника НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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