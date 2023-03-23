Президент Финляндии утвердил законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о присоединении страны к НАТО. Эта процедура стала завершающей в цепочке мероприятий, необходимых для вступления в альянс, пишут «Известия».

Церемония подписания прошла в президентском дворце. Ниинистё утвердил «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала».

Турция подписала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. В Анкаре отметили, что финские власти выполнили все договоренности, оговоренные с турецкой стороной.

22 марта парламент Швеции также проголосовал за вступление страны в НАТО. 37 депутатов проголосовали против, заявив, что членство в альянсе ослабит королевство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведская сторона не выполнила обещания, данные при рассмотрении ее заявки.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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