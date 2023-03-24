Претендент на пост президента Турции признал новые российские регионы

Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек признал российскую принадлежность новых регионов.

Турецкая партия «Родина» и ее лидер признали результаты референдумов.

«Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия «Родина» заявила, что признает новые республики», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

Перинчек обратился в высший избирательный совет с заявлением о намерении баллотироваться на пост президента Турции. Ему предстоит собрать 100 тыс. подписей. Президентские выборы намечены на 14 мая.

Осенью 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации. Запад и Украина отказались признавать итоги референдумов.

Анкара, Наталья Рязанова

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