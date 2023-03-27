«Можно и кирпичу крылья приделать», – политологи оценили перспективы партии «Сорока сороков»

В минувшие выходные в Москве состоялся учредительный съезд партии традиционалистов «За семью», основанной активистами православного движения «Сорок сороков». По мнению экспертов, без помощи «сверху» на успех новая партия рассчитывать не сможет.

«Если власть в них заинтересована, успех будет, если нет – не будет. Все определяется участием власти, раскрутят – не раскрутят, – считает политолог Константин Калачев. – Если заинтересованы, значит, решили расширить политический спектр, апеллировать к ультраконсервативной аудитории, которая зовет в архаику, домострой. Домостроевцев и традиционных семей в России много. А при необходимости можно и кирпичу крылья приделать. Хоть партии семьи, хоть партии одиночества. Но пока мне кажется, что эта инициатива, скорее, идет снизу и рассчитывает на поддержку власти».

Политолог Михаил Коробельников полагает, что достижения партии «За семью» на выборах вряд ли превысят значения статистической погрешности: «Сорок сороков» достаточно близки к ортодоксам, а такие движения, как правило, большой перспективы не имеют. У них, конечно, есть свой электорат, но в его ширине я сильно сомневаюсь. Это, скорее, клуб по интересам, пятипроцентный барьер им не пройти». Эксперт также привел пример екатеринбургской православной активистки Оксаны Ивановой: «Она пошла на выборы как кандидат от «Справедливой России», никому и в голову не пришло организовывать «Православную партию».

«За семью» называет себя «народной партией Владимира Путина», своей миссией считает борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности и обещает добиваться улучшения демографической ситуации и благополучия многодетных семей. Партия также выступает за запрет абортов и деурбанизацию.

Москва, Евгения Вирачева

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