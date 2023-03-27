Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по упрощению использованию систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Упростить применение карт болельщика глава государства распорядился прежде всего для инвалидов, пенсионеров и детей. Ответственными за это назначены глава правительства Михаил Мишустин и руководитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Напомним, закон о Fan ID был принят в России в декабре 2021 года и вступил в силу в июле 2022 года. Оформить паспорт болельщика можно на портале госуслуг или в МФЦ. Без этого документа нельзя купить билет на матч. Гражданину могут отказать в оформлении паспорта болельщика при наличии данных о нарушении им общественного порядка. Это решение можно оспорить только в суде.

В 2023 году система идентификации футбольных болельщиков стала применяться на всех матчах премьер-лиги. На этом фоне посещаемость стадионов резко снизилась. Многие болельщики в знак протеста против Fan ID отказались ходить на матчи. В связи с этим начали звучать призывы к пересмотру или вообще к отмене Fan ID.

Москва, Наталья Петрова

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