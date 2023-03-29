МИД Китая отрицал планы на встречу Си Цзиньпина и Владимира Зеленского

МИД Китая не планировал встречу председателя КНР Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве. Официальный представитель министерства Мао Нин так прокомментировала заявление Киева о готовности провести переговоры двух лидеров на Украине.

«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», – приводит ее слова РИА Новости.

Зеленский в интервью заявил, что не имел контактов с Си Цзиньпином в 2022 году, но готов встретиться с ним на Украине. В офисе Зеленского заявили, что готовят телефонные переговоры двух лидеров, но китайская сторона пока не подтвердила звонок.

Президент Украины прямо заявил, что Пекин должен выбрать дружбу с Киевом, а не Москвой. В противном случае Зеленский пригрозил Китаю и всему миру новой масштабной войной.

Пекин, Наталья Рязанова

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