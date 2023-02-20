Зеленский поучил Си Цзиньпина и погрозил ему Третьей мировой

Пекин должен выбрать дружбу с Киевом, а не Москвой. Если же Китай заключит военный союз с РФ, то начнется мировая война.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Welt.

«Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку происходящего. Ведь если бы Китай объединился с Россией, была бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает», – высказался Зеленский и добавил, что «хотел бы видеть Китай союзником Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»