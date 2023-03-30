«Это какое-то словоблудие»: в Госдуме ответили на заявление Киева о контранаступлении

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев счел словоблудием заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о готовящемся контрнаступлении.

Накануне украинский министр заявил, что контрнаступление ВСУ планируется по нескольким направлениям. Оно может начаться в апреле-мае, сказал он.

«Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции… Заявление министра обороны Резникова – это какое-то словоблудие», – приводит слова Ивлева РИА «Новости».

Парламентарий назвал слова Резникова попыткой ввести российские войска в заблуждение и прощупыванием слабых мест в обороне

По его словам, любой военный конфликт – это не только боевые действия, но и история про то, «кто кого передумает». «Это нащупывание слабых мест в обороне, подготовка направления главного удара, формирование боевых порядков, подтягивание техники, резервов», – подчеркнул депутат.

«Об этом ни один нормальный военачальник никогда не скажет», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

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