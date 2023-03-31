Боррель заявил о праве ЕС нарушать собственные табу

Евросоюз может нарушать свои табу, если того требует ситуация, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он признал, что таким табу были поставки летальных вооружений на Украину.

«ЕС показал: он знает, что поставлено на карту. И что он готов нарушать табу, когда это необходимо», – сказал Боррель в интервью австрийской Der Standard.

Чиновник напомнил, что год назад Брюссель впервые профинансировал поставку летального вооружения на Украину. А к концу 2023 года страны ЕС совместными усилиями обучат 30 тыс. украинских военных.

В конце 2022 года Боррель заявил, что конфликт на Украине ни в коем случае не должен закончиться победой России. Поэтому столкновение должно продолжаться, а Европа будет предоставлять помощь Киеву.

Брюссель, Наталья Рязанова

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