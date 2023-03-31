Лукашенко: контрнаступление ВСУ убьет все шансы на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны украинского конфликта остановить боевые действия и начать переговоры. По его мнению, контрнаступление ВСУ перечеркнет все шансы на мирное урегулирование.

«Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что перечеркнет все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта», – предупредил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Трансляция велась на сайте главы государства.

Белорусский лидер призвал полностью остановить любую деятельность около линии соприкосновения, в том числе доставку боеприпасов и живой силы на огневые позиции. Если Запад снова обманом решится на поставки вооружений, пользуясь перемирием, Россия получит право на использование всей своей военной мощи.

Лукашенко предостерег Киев от стремления к победе, поскольку она невозможна для киевского режима. Он призвал завершить конфликт сейчас, пока Запад не забыл про Украину.

«Путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. Добиваться победы нельзя. Украинцы считают, что они победят? Это глупость, невозможно победить ядерную державу. Надо идти на переговоры напрямую, не ожидать посредников ни с Запада, ни с Востока. Надо понимать Украине, что, если завтра в какой-нибудь части планеты – а искрит везде – вспыхнет конфликт, про Украину забудут», – сказал президент Беларуси.

После проникновения украинского диверсанта на территорию Беларуси президент Лукашенко заявил, что киевский режим бросил ему вызов.

Минск, Наталья Рязанова

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