Генпрокуратура признала «Свободный университет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура по итогам проверки признала нежелательной в России деятельность латвийской неправительственной организации «Свободный университет». Он основан проживающими в Латвии гражданами РФ, включая тех, кто признан в России иностранными агентами, отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что преподаватели этого учебного заведения популяризируют деятельность организаций, признанных в России экстремистскими.

«Разработанная и используемая ими литература имеет ярко выраженный антироссийский характер. В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», – указали в ведомстве.

По мнению Генпрокуратуры, во время учебы у студентов формируется «стойкая неприязнь к России» и навязывается «ультралиберальная модель европейской демократии».

«Таким образом, деятельность университета, в организационную структуру которого входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», – заключили в надзорном ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России. Министерство включит «Свободный университет» в перечень нежелательных организаций.

Москва, Наталья Петрова

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