Страховые компании ФРГ возобновили страхование «Северного потока»

Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток-1». Страховка покроет ущерб, причиненный трубопроводу взрывом, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Власти ФРГ не возражали против действий страховщиков, а немецкие акционеры Nord Stream выступили за сохранение газопровода на случай, если отношения с Россией наладятся.

Страховой полис покрывает ущерб от подрыва трубопровода и его простоя. Собеседник отметил, что наличие страховки облегчит ремонт магистрали, чтобы поставки газа могли возобновиться.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у «Северного потока» есть будущее, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса. Он признал, что ремонт газопровода потребует времени и новых технологий, поскольку нет опыта восстановления таких магистралей.

Берлин, Наталья Рязанова

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