Китай призвал США и НАТО взять ответственность за кризис на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, заявила, что ответственность за ситуацию на Украине лежит на США и НАТО. Поэтому они не могут давить на Китай, подчеркнула дипломат.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае поставок оружия РФ.

«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО. У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него», – приводит слова Мао Нин ТАСС.

Дипломат напомнила, что Пекин изначально выступал за решение конфликта путем переговоров. Она добавила, что история рассудит, кто занимал «справедливую и правильную позицию».

Ранее в Пекине отметили, что принятый Вашингтоном разросшийся оборонный бюджет сигнализирует о приближении мировой войны. Заложенные в бюджете США на 2024 год 842 млрд долларов вчетверо превышают траты Китая на оборону.

Пекин, Наталья Рязанова

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