В Китае сочли оборонный бюджет США сигналом о приближении мировой войне

Увеличение оборонного бюджета США сигнализирует о приближении мировой войны, пишет китайская Global Times.

«Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Достаточно взглянуть на общую сумму расходов США на вооружение прямо сейчас, чтобы сделать правильный вывод. <…> Высокие военные траты США указывают на большой риск глобальной войны», – говорится в статье.

Автор материала обратил внимание на то, что администрация президента США Джо Байдена запросила на 2024 год объем военного бюджета в размере 842 млрд долларов – это в четыре раза превышает траты Китая на оборону.

«Большая часть бюджета администрации Байдена будет потрачена на разработку нового оружия и военных технологий, особенно наступательного и высокоточного оружия для упреждающих ударов, для обеспечения абсолютного лидерства США в области вооружений и удовлетворения экспортных потребностей», – отмечается в публикации.

Военно-промышленный комплекс рассматривается как ключевая часть американской политики и более того – как «дойная корова» для крупного бизнеса американской империи, указывает автор. А «крупные боссы Уолл-стрит и представители Белого дома видят возможность заработать на глобальных конфликтах», – отмечается в статье.

В связи с этим США выгодно усиление напряженности во всем мире, считает автор публикации. «Чем более раздираемым конфликтами мир становится, тем больше у США причин расширять экспорт вооружений и наращивать свое военное присутствие по всему миру. Усиление региональной напряженности подстегивает дальнейшие закупки американского оружия», – заключил он.

На прошлой неделе стало известно, что администрация президента США включила в проект оборонного бюджета страны в 2024 финансовом году рекордные 842 млрд долларов, что на 26 млрд, или на 3,2%, больше по сравнению с уровнем текущего года. Так, на модернизацию ядерного арсенала требуется 37,7 млрд долларов. Еще 9,1 млрд долларов планируется выделить сдерживание Китая, а 6 млрд – на поддержку Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»