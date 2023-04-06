Путин поставил задачу российским войскам в зоне СВО

Подразделения украинской армии необходимо отодвинуть с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб как российским войскам, так и гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

«Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб», – сказал глава государства.

Путин также назвал задачей военных формирований прекращение обстрелов Донбасса. «Задача всех наших формирований, Минобороны, добровольцев, всех – сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились уже, надо к этому постепенно идти», – подчеркнул президент.

Денис Пушилин напомнил, что на предыдущей встрече обращался к президенту РФ «по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы». «Это было сделано. Я Вам скажу – обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза», – констатировал он.

За минувшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР. Под огнем из артиллерии и РСЗО оказались Горловка, Донецк и Владимировка. Украинские военные выпустили 34 единицы различных боеприпасов. Пострадала жительница Владимировки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

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