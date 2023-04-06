Макрон выступил против размещения ТЯО в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерное оружие должно находиться в границах стран, которые им владеют. Особенно нежелательно размещение подобных средств в Европе, считает политик.

«Ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе», – сказал Макрон по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, донес ли Макрон свое требование до американских властей.

«Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» – прокомментировала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее она заявила, что Запад выдал «неадекватную реакцию» на решение России разместить ТЯО на территории Беларуси. Она напомнила, что принадлежащее США ядерное оружие развёрнуто на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что именно сложившаяся в Европе ситуация и действия стран НАТО, разместивших на своей территории ТЯО, принадлежащие Штатам, привела к углублению сотрудничества России и Беларуси в ядерной сфере.

Пекин, Наталья Рязанова

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