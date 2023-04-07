СМИ: Очередные американские секретные документы по Украине и не только «утекли» в интернет

Новая порция документов, в которых подробно излагаются секреты национальной безопасности США от Украины до Ближнего Востока и Китая, появилась в социальных сетях, «встревожив Пентагон и добавив суматохи в администрации Байдена», – сообщает в пятницу, 7 апреля, The New York Times.

Издание пишет, что «по словам официальных лиц, масштаб утечки составляет более 100 конфиденциальных документов, что может нанести огромный ущерб национальной безопасности США. Высокопоставленный сотрудник разведки назвал новую утечку кошмаром для «Пяти глаз» – так называют страны, которые широко обмениваются разведданными, имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду».

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой тоже заявил, что утечка секретных документов представляет собой «значительную брешь в системе безопасности», которая может помешать украинскому военному планированию.

«Поскольку многие из них были фотографиями документов, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», – сказал Малрой.

В публикации The New York Times также говорится, что «пока официальные лица Пентагона и агентств национальной безопасности искали источник утечки документов, появившихся в Twitter и Telegram днем ранее, на анонимной маргинальной доске объявлений 4chan появился еще один файл – карта с ходом операции в восточноукраинском городе Бахмут, месте ожесточенного многомесячного сражения».

Попросив прокомментировать ситуацию с утечкой секретных документов «командира батальона Национальной гвардии Украины подполковника Юрия Березу, чьи войска в последние месяцы воевали на востоке страны», издание отметило, что военный отмахнулся от новостей об утечке.

«Информационная война стала настолько интенсивной, что мы больше не можем определить, где правда, а где ложь», – цитирует издание Березу.

«Просочившиеся документы, похоже, выходят далеко за рамки строго засекреченных материалов о военных планах на Украине. Аналитики по вопросам безопасности, которые ознакомились с документами, попавшими на сайты социальных сетей, говорят, что растущая коллекция также включает в себя конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме», – пишет The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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