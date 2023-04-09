NYT: Киев перебросил в Бахмут элитных бойцов, которых готовили для контрнаступления

Украинское командование в связи с тем, что ВСУ в боях за Артемовск (Бахмут) столкнулись с нехваткой боеприпасов и большим количеством раненых солдат, было вынуждено перебросить в город свои элитные войска. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть данные американской разведки, касающиеся Украины. Однако, как отмечает издание, это дорого обошлось Украине, которая рассчитывала сохранить свои наиболее подготовленные и экипированные подразделения для готовящегося контрнаступления.

В материале говорится, что начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в феврале предложил направить в Бахмут на две недели хорошо подготовленных бойцов, чтобы оттеснить российских военных, угрожавших единственному пути снабжения. Согласно секретным документам, тогда генерал Буданов охарактеризовал положение ВСУ в городе на тот период времени как «катастрофическое». К февралю у ВСУ осталась одна дорога снабжения в Бахмуте, тогда как остальные взяли под контроль российские силы. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал эту дорогу «последней дыхательной трубкой» для украинской армии и попросил перебросить в Бахмут спецподразделение военной разведки Минобороны «Кракен», пишет газета.

Украина в итоге направила подкрепление из элитных подразделений под Артемовск, что, как отмечает издание, позволило эвакуировать раненых и пополнить группировку войск в городе. Однако такое маневр обернулся стратегическими издержками для Украины, которая изначально планировала сохранить наиболее подготовленных бойцов для контрнаступления, ожидаемого в ближайшее время, заключает газета.

Москва, Наталья Петрова

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