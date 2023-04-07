NYT: секретные документы Пентагона о состоянии ВСУ утекли в соцсети

Пентагон пытается нейтрализовать последствия утечки секретных документов в соцсети. Информация касается состояния ВСУ и планов Вашингтона на ее поддержку, узнала газета The New York Times.

Среди слитых данных фотографии графиков для поставок оружия, сведения о численности и структуре войск. Документы датированы началом марта текущего года. И, хотя в них нет оперативных планов дальнейших действий Киева, некоторые сведения могут дать «подсказки» Москве. Например, данные о расходе боеприпаса к HIMARS, которые украинские военные и их американские покровители скрывали, пишет издание.

В другом документе есть информация о 12 бригадах ВСУ, девять из которых обучаются и снабжаются США и НАТО. Шесть будут готовы к 31 марта, еще три – к 30 апреля. Для участия в конфликте им потребуется более 250 танков и 350 БМП.

Вместо надежного хранилища сведения якобы разошлись по блогам и телеграм-каналам. Пентагон ищет источник утечки и пытается удалить все копии, но пока не достиг успеха. Аналитики предупредили, что сведения в части потерь с обеих сторон могут быть изменены ради «кремлевской пропаганды».

В конце марта председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в ближайшей перспективе Украина не сможет вернуть все утраченные территории.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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