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Понедельник, 10 апреля 2023, 12:51 мск

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Утечка из Пентагона раскрыла слежку США за Зеленским – CNN

Фото: администрация Зеленского

США шпионят за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона, подготовленные в период с середины февраля по начало марта этого года. Американская разведка прослушивает совещания у украинского президента, свидетельствуют данные документы.

По информации телеканала, согласно данным радиотехнического наблюдения, которые вошли в один из отчетов американской разведки, Зеленский в конце февраля «предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Эти сведения, как отмечается, могут объяснить нежелание США передавать Украине ракетные комплексы большой дальности из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

Источник CNN, близкий к Зеленскому, сообщил, что не удивился этой ситуации. Он отметил, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.

Ранее в интернет попали документы военного ведомства США, касающиеся в том числе планирования украинского контрнаступления и состояния ВСУ.

Из-за утечки данных Киеву пришлось срочно менять некоторые планы действий в конфликте с Россией, передает CNN, ссылаясь на источник, близкий к президенту Украины. Масштабы изменений и их суть не уточняются.

Официальные лица США подтвердили, что часть попавших в открытый доступ документов является подлинной. Пентагон начал расследование утечки, однако признал, что найти источник будет сложно, поскольку число лиц с допуском слишком велико.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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