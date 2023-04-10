Утечка из Пентагона подтвердила слежку Вашингтона за союзниками

Утекшие в соцсети документы свидетельствуют о слежке Вашингтона за своими союзниками, в том числе Южной Кореей, Израилем и Украиной. США опасаются за связи с партнерами, а киевский режим – за военные успехи. Киев срочно меняет планы действий в конфликте с Россией, передает телеканал CNN.

Утечка раскрыла масштабы шпионской деятельности США, которые теперь беспокоятся, что их источники раскроют, а партнерские отношения с другими странами дадут трещину. Оказалось, Штаты имели своих агентов в Израиле и Южной Корее.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что официальные лица США на выходных связались с союзниками по поводу утечки. Пентагон сократил список лиц с доступом к секретным документам и поставил в известность комитеты Конгресса.

На Украине с утечкой борются иначе: Киеву пришлось менять некоторые военные планы из-за утекших в соцсети данных, подтвердил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Масштабы изменений и их суть не уточняются.

Ранее The Guardian сделала вывод на основе одного из утекших документов, что «небольшой контингент из менее чем ста сотрудников специальных операций из стран-членов НАТО Франции, Америки, Великобритании и Латвии уже действует Украине». Париж отрицал, что на Украине находятся французские солдаты.

Официальные лица США подтвердили, что часть попавших в открытый доступ документов является подлинной. Пентагон начал расследование утечки, но признал, что найти источник будет сложно, поскольку число лиц с допуском слишком велико.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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