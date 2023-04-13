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Четверг, 13 апреля 2023, 10:39 мск

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СМИ: США следили за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Антониу Гутерриш. Фото: МИД России

Утечка секретных данных Пентагона и американской разведки доказала, что правительство США следило за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает BBC.

Среди попавших в сеть документов есть частная переписка Гутерриша и его заместителя, а также наблюдения генсека ООН о конфликте на Украине и высказывания о ряде африканских лидеров.

Шпионили за генсеком американские спецслужбы из-за его возможной готовности идти навстречу интересам России. Как пишет издание, Гутерриш стремился сохранить зерновую сделку, которая была заключена при посредничестве ООН, так что был готов уступить РФ в некоторых вопросах.

Две крупные утечки секретных документов Пентагона произошли 6 и 8 апреля. Официальные лица США подтвердили, что часть попавших в открытый доступ бумаг является подлинной. Пентагон начал расследование утечки, но признал, что найти источник будет сложно, поскольку число лиц с допуском слишком велико.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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