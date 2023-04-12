То ли еще будет: Захарова назвала причину утечки документов Пентагона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала утечку секретных документов Пентагона с приближающимися президентскими выборами в США.

По ее мнению, политические силы в США уже начали борьбу за голоса избирателей и используют для этого самые разные методы.

«В американской политической жизни есть дивная пора. Она называется «предвыборная». Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее! Будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

В Китае предположили, что утечка организована политическими силами США, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада. То есть документы попали в открытый доступ из-за разногласий демократов и республиканцев на цену, которую Штаты готовы заплатить за развитие украинского конфликта.

Напомним, Пентагон расследует утечку секретных документов о состоянии ВСУ и плане США по поддержке Украины. Международные связи Штатов оказались под угрозой, поскольку утечка раскрыла масштаб шпионской деятельности Вашингтона.

Москва, Наталья Рязанова

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