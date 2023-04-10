В КНР нашли причину утечки документов Пентагона

Политические силы в США могли организовать утечку документов Пентагона касательно ВСУ, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Один из экспертов опроверг причастность России к утечке, пишет Global Times.

Анонимный источник уверен, что секретные документы попали в открытый доступ из-за разногласий демократов и республиканцев на цену, которую Штаты готовы заплатить за развитие украинского конфликта.

«Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины», – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что утечка уже заставила Киев нервничать. Даже если часть документов была подложной, сам факт подорвал боевой дух ВСУ и уверенность Запада в дальнейшей поддержке Украины. При этом, участие России в утечке маловероятно.

«Россия не стала бы публиковать их в Интернете, это заставило бы российские спецслужбы потерять источники, эти документы предоставившие. У России нет причин сообщать своим противникам, что она получила эти разведданные, потому что это также заставит их противника изменить планы», – пояснил один из экспертов.

Пентагон расследует утечку секретных документов о состоянии ВСУ и плане США по поддержке Украины. Киеву пришлось менять некоторые военные планы из-за утекших данных, подтвердил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом, международные связи США оказались под угрозой, поскольку утечка раскрыла масштаб шпионской деятельности Вашингтона. Зеленский оказался в числе тех, за кем шпионили американские агенты.

Пекин, Наталья Рязанова

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