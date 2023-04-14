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Пятница, 14 апреля 2023, 10:06 мск

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В США задержали подозреваемого в масштабной утечке секретных данных

Сотрудники Федерального бюро расследований задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, которого подозревают в причастности к утечке секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

21-летний Джек Тейшейра специализировался на работе с разведданными. Именно он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы. В ордере на арест указывается, что гражданин был задержан за «несанкционированное удаление, хранение и передачу секретной информации о национальной обороне».

Вероятнее всего, Тейшейру будут судить по так называемому закону о шпионаже. Задержанному грозит тюремный срок в несколько десятков лет, так как по каждому просочившемуся в сеть документу ему могут быть предъявлены отдельные обвинения.

Две крупные утечки секретных документов Пентагона произошли 6 и 8 апреля. Официальные лица США подтвердили, что часть попавших в открытый доступ бумаг является подлинной.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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