СМИ: Расследование утечки секретных файлов Пентагона займет месяцы

Расследование утечки секретных документов минобороны США может занять месяцы, поскольку доступ к конфиденциальной информации имеют слишком много человек, – передает во вторник, 11 апреля, телеканал CNN.

Со ссылкой на источник телеканал сообщает, что «Пентагон пока не намерен фокусироваться на источнике утечки, но будет проверять, как в ведомстве распространяются секретные документы, и нужно ли изменить список тех, кто имеет к ним доступ на ежедневной основе».

«Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации. Перед тем, как данные попали в сеть, их видели тысячи», – отметил собеседник CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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