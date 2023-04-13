Американские «утечки» обещают продолжение СВО в 2024 году

Переговоров между Украиной и Россией в текущем году не будет, конфликт перейдёт на следующий год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом якобы уверено Разведывательное управление Министерства обороны США.

О готовности сторон конфликта к продолжению боевых действий говорится в очередном попавшем в Сеть «секретном документе», который анализирует издание The Washington Post.

Согласно «данным» американского управления разведки, война продолжится в 2024 году, «потому что ни одна из сторон не добьется победы в нынешнем».

«Даже если Украина отвоюет «значительные» территории и нанесет «неприемлемые потери российским силам», что разведка США считает маловероятным , завоевания страны не приведут к мирным переговорам», – заключает издание, изучив «разведданные».

Симферополь, Валентин Карамазов

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