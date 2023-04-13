российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 апреля 2023, 17:11 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Американские «утечки» обещают продолжение СВО в 2024 году

Переговоров между Украиной и Россией в текущем году не будет, конфликт перейдёт на следующий год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом якобы уверено Разведывательное управление Министерства обороны США.

О готовности сторон конфликта к продолжению боевых действий говорится в очередном попавшем в Сеть «секретном документе», который анализирует издание The Washington Post.

Согласно «данным» американского управления разведки, война продолжится в 2024 году, «потому что ни одна из сторон не добьется победы в нынешнем».

«Даже если Украина отвоюет «значительные» территории и нанесет «неприемлемые потери российским силам», что разведка США считает маловероятным , завоевания страны не приведут к мирным переговорам», – заключает издание, изучив «разведданные».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В США сомневаются, что весеннее наступление Украины даст ощутимые результаты

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,