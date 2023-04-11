В США сомневаются, что весеннее наступление Украины даст ощутимые результаты

В США сомневаются, что анонсированное наступление Украины даст ощутимые результаты. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на обнародованные документы американской разведки.

Как уже сообщал «Новый День», в интернет попали документы военного ведомства США, касающиеся в том числе планирования украинского контрнаступления и состояния ВСУ.

В числе прочего есть документ с оценкой разведки США перспектив заявленного Киевом весеннего наступления:

«Проблемы Украины с массированием войск, боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно не оправдают» первоначальных целей Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, – отмечает Washington Post. – Пессимистичная оценка от начала февраля, помеченная как «совершенно секретная», предупреждает о значительных «недостатках формирования и обеспечения сил» и вероятности того, что такая операция приведет лишь к «скромным территориальным приобретениям». Это заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о жизнеспособности украинских вооруженных сил, что, вероятно, придаст смелости критикам, которые считают, что Соединенные Штаты и НАТО должны делать больше для достижения урегулирования конфликта путем переговоров».

Издание напоминает, что стратегия Киева строится вокруг возвращения оспариваемых территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать российский сухопутный мост в Крым. При этом потенциал укрепленной российской обороны в сочетании с «постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления».

Издание сообщает: офис директора национальной разведки, который, по-видимому, подготовил просочившийся документ, Совет национальной безопасности, а также министерство обороны США от комментариев отказались.

При этом высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать разоблачения, содержащиеся в документе, и указал на задержки с поставками обещанной западной помощи.

Вашингтон, Олег Яковенко

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