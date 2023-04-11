СМИ: Конгресс затребовал проведение закрытых брифингов по утечке секретных документов

Сенатор Чак Шумер запросил закрытые брифинги для членов обеих палат Конгресса для обсуждения утечки документов из минобороны США, содержащих секретную информацию о ситуации на Украине, – сообщает во вторник, 11 апреля, американское издание Politico.

В своей публикации издание пишет, что «лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил во вторник, что запросил проведение закрытых брифингов для его членов после возобновления работы Конгресса в среду. Кроме того, председатель комитета сената по делам разведки Марк Уорнер накануне заявил, что его проинформировали о случившемся, и он пообещал, что его комитет продолжит пристально следить за ситуацией».

Politico также сообщает, что руководители комитета по разведке в палате представителей от республиканцев и демократов Майк Тернер и Джим Хаймс со своей стороны в совместном заявлении заявили, что ожидают, что их тоже ознакомят с ходом расследования.

«Защита засекреченной информации чрезвычайно важна для нашей национальной безопасности, и министерство обороны и разведывательные структуры должны быстро работать над предотвращением любых утечек и установлением их источников», – говорится в заявлении политиков.

В комментарии телеканалу CBS Тернер сказал: «Мы не знаем, что еще может попасть в СМИ и к чему еще у них там есть доступ».

Вашингтон, Иван Бабурин

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