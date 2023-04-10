В Белом доме заявили, что утечка секретных документов не помешает помогать киевскому режиму

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 10 апреля, заявил, что утечка секретных документов США не повлияет на планы касательно дальнейшей помощи Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется».

При этом, отвечая на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона представитель Белого дома сказал: «Мы не знаем. Мы правда не знаем. президента США Джо Байдена об утечке проинформировали на минувшей неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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